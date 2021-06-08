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Без Рамоса. Испания довызовет четырех игроков на Евро-2020

Все из-за коронавируса
Футбол Евро-2020
07:41
Без Рамоса. Испания довызовет четырех игроков на Евро-2020
Фото: Marca

Сборная Испании в ближайшее время довызовет четырех игроков.

Из-за коронавируса в команде тренерский штаб решил подстраховаться. Они будут тренироваться с командой на случай, если кто-то вновь заболеет.

В Испанию довызовут Родриго Морено из «Лидса», Пабло Форналсе из «Вест Хэма», Браисе Мендесе из «Сельты» и Карлосе Солере из «Валенсии».

Примечательно, что в сборной нет ни одного игрока «Реала».

Накануне, коронавирусом заболел Серхио Бускетс.

Андрей Усмонов
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Теги

сборная Испании (футбол)

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