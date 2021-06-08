Суперкубок Испании будут разыгрывать в Саудовской Аравии
Без Рамоса. Испания довызовет четырех игроков на Евро-2020
Все из-за коронавируса
Фото: Marca
Сборная Испании в ближайшее время довызовет четырех игроков.
Из-за коронавируса в команде тренерский штаб решил подстраховаться. Они будут тренироваться с командой на случай, если кто-то вновь заболеет.
В Испанию довызовут Родриго Морено из «Лидса», Пабло Форналсе из «Вест Хэма», Браисе Мендесе из «Сельты» и Карлосе Солере из «Валенсии».
Примечательно, что в сборной нет ни одного игрока «Реала».
Накануне, коронавирусом заболел Серхио Бускетс.
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