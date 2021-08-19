UEFA объявил претендентов на звания лучших игроков Лиги чемпионов
Без Роналду и Лукаку. Известны номинанты на приз лучшему игроку сезона от UEFA
Все футболисты представляют АПЛ
Нголо Канте / Фото - eurosportUEFA на своем официальном сайте назвал тройку претендентов на награду лучшему игроку года.
На приз номинированы Жоржиньо, Нголо Канте (оба – «Челси») и Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»).
Отметим, что топ-3 был сформирован по итогам голосования среди 24 тренеров команд-участниц Евро-2020, 80 тренеров клубов, участвовавших в групповых раундах Лиги чемпионов и Лиги Европы в минувшем сезоне. Также в жюри вошли 55 журналистов из каждой национальной ассоциации, входящей в UEFA.
Победители будут объявлены 26 августа на жеребьевке группового этапа Лиги Чемпионов, которая пройдет в Турции.
Напомним, UEFA может отменить правило финансового fair play. Вместо него организация предложит ввести налог на роскошь и потолок зарплат для клубов.
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