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Без Роналду и Лукаку. Известны номинанты на приз лучшему игроку сезона от UEFA

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Футбол В Европе
17:59
Без Роналду и Лукаку. Известны номинанты на приз лучшему игроку сезона от UEFA
Нголо Канте / Фото - eurosport
UEFA на своем официальном сайте назвал тройку претендентов на награду лучшему игроку года.

На приз номинированы Жоржиньо, Нголо Канте (оба – «Челси») и Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»).

Отметим, что топ-3 был сформирован по итогам голосования среди 24 тренеров команд-участниц Евро-2020, 80 тренеров клубов, участвовавших в групповых раундах Лиги чемпионов и Лиги Европы в минувшем сезоне. Также в жюри вошли 55 журналистов из каждой национальной ассоциации, входящей в UEFA.

Победители будут объявлены 26 августа на жеребьевке группового этапа Лиги Чемпионов, которая пройдет в Турции.

Напомним, UEFA может отменить правило финансового fair play. Вместо него организация предложит ввести налог на роскошь и потолок зарплат для клубов.
Владимир Кириченко
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UEFA Н'голо Канте Жоржиньо Кевин Де Брюйне

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