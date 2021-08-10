Дибала не хочет уходить из «Ювентуса»
Без Роналду никуда. Дибала заключит новое соглашение с «Ювентусом»
Аргентинский хавбек продолжит свою карьеру в Турине
18:58
Пауло Дибала / Фото - blackwhitereadallover«Ювентус» в ближайшее время может заключить новую сделку с аргентинским хавбеком Паоло Дибалой. Об этом в Twitter сообщает инсайдер Николо Скира.
Боссы туринцев сделали новое предложение игроку сроком до июня 2025 года и зарплатой в 8,5 млн евро в год.
Отмечается, что 11 августа, клуб и агент футболиста встретятся с руководством команды для завершения переговоров.
Ранее сообщалось, что аргентинец намерен остаться в клубе и стать капитаном команды.
В минувшем сезоне Серии А Дибала сыграл в составе «Старой Синьоры» 20 матчей, в которых отметился 4 голами и 3 ассистами.
Напомним, ранее Дибала признался, что ему звонили из «Алетико».
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