Без Роналду, но с Вараном. МЮ минимально обыграл «Вулверхэмптон»
В матче 3 тура английской Премьер лиги «Манчестер Юнайтед» на выезде переиграл «Вулверхэмптон».
Гости смогли забить единственный гол в этой встрече на 80 минуте. Точным выстрелом отличился Мэйсон Гринвуд.
Звездный новичок команды Рафаэль Варан провел свой первый матч за маникунианцев и помог им сохранить ворота на замке. Француз поучаствовал и во взятии ворот соперника: на его счету голевая передача.
Но самый громкий трансфер последних дней – Криштиану Роналду еще не дебютировал за клуб. В заявку на этот матч португалец не попал.
«Вулверхэмптон» – «Манчестер Юнайтед» 0:1
Голы: Гринвуд, 80
«Вулверхэмптон»: Жозе Са, Семеду, Коуди (Гиббс-Уайт, 87), Саисс, Килмен, Марсал, Моутинью, Рубен Невеш, Хименес, Траоре (Фабиу Силва, 87), Тринкау (Поденсе, 70).
«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Уан-Биссака, Варан, Магуайр, Шоу, Погба, Фред, Бруну Фернандеш, Санчо (Марсьяль, 72), Джеймс (Кавани, 53), Гринвуд (Диогу Далот, 90).
Предупреждения: Бруну Фернандеш (44), Рубен Невеш (81), Саисс (84), Фред (84)
Комментарии 0