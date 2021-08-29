Без Роналду, но с Вараном. МЮ минимально обыграл «Вулверхэмптон»

Поздний гол принес «дьяволам» победу

Мэйсон Гринвуд / фото - Twitter

В матче 3 тура английской Премьер лиги «Манчестер Юнайтед» на выезде переиграл «Вулверхэмптон».

Гости смогли забить единственный гол в этой встрече на 80 минуте. Точным выстрелом отличился Мэйсон Гринвуд.

Звездный новичок команды Рафаэль Варан провел свой первый матч за маникунианцев и помог им сохранить ворота на замке. Француз поучаствовал и во взятии ворот соперника: на его счету голевая передача.

Но самый громкий трансфер последних дней – Криштиану Роналду еще не дебютировал за клуб. В заявку на этот матч португалец не попал.

«Вулверхэмптон» – «Манчестер Юнайтед» 0:1

Голы: Гринвуд, 80

«Вулверхэмптон»: Жозе Са, Семеду, Коуди (Гиббс-Уайт, 87), Саисс, Килмен, Марсал, Моутинью, Рубен Невеш, Хименес, Траоре (Фабиу Силва, 87), Тринкау (Поденсе, 70).

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Уан-Биссака, Варан, Магуайр, Шоу, Погба, Фред, Бруну Фернандеш, Санчо (Марсьяль, 72), Джеймс (Кавани, 53), Гринвуд (Диогу Далот, 90).

Предупреждения: Бруну Фернандеш (44), Рубен Невеш (81), Саисс (84), Фред (84)