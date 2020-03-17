«Челси» выиграл и второй матч с «Атлетико» и вышел в четвертьфинал ЛЧ
Без Серии А. Определились все участники четвертьфинала Лиги чемпионов
Жеребьевка состоится 19 марта
07:21
Фото - Getty Images
В последних матчах 1/8 финала Лиги чемпионов «Бавария» переиграла «Лацио» (2:1), а «Челси» справился с «Атлетико» (2:0). Таким образом, определились все участники четвертьфинала турнира.
Все команды из итальянской Серии А вылетели в 1/8 финала главного еврокубка. Представители же других лиг из топ-5 будут выступать на следующей стадии соревнований.
Участники четвертьфинала Лиги чемпионов
«Боруссия» Дортмунд
«Порту»
«Ливерпуль»
ПСЖ
«Манчестер Сити»
«Реал» Мадрид
«Бавария»
«Челси»
19 марта в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка сразу двух стадий плей-офф Лиги чемпионов. Определятся пары 1/4 и 1/2 финала турнира.
Напомним, нападающий «шмелей» Эрлинг Холанд признан лучшим игроком прошлой недели в Лиге чемпионов.