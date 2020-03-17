Без Серии А. Определились все участники четвертьфинала Лиги чемпионов

Жеребьевка состоится 19 марта

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В последних матчах 1/8 финала Лиги чемпионов «Бавария» переиграла «Лацио» (2:1), а «Челси» справился с «Атлетико» (2:0). Таким образом, определились все участники четвертьфинала турнира.

Все команды из итальянской Серии А вылетели в 1/8 финала главного еврокубка. Представители же других лиг из топ-5 будут выступать на следующей стадии соревнований.

Участники четвертьфинала Лиги чемпионов

«Боруссия» Дортмунд

«Порту»

«Ливерпуль»

ПСЖ

«Манчестер Сити»

«Реал» Мадрид

«Бавария»

«Челси»

19 марта в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка сразу двух стадий плей-офф Лиги чемпионов. Определятся пары 1/4 и 1/2 финала турнира.

Напомним, нападающий «шмелей» Эрлинг Холанд признан лучшим игроком прошлой недели в Лиге чемпионов.