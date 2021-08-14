Без шансов. «Динамо» «всухую» проиграло «Интеру»

Хозяева уже на 13-й минуте открыли в матче счет

Динамо - Интер / фото - Интер

Киевское «Динамо» разгромно проиграло итальянскому «Интеру» в товарищеском матче накануне старта Серии А. Встреча завершилась со счетом 0:3.

Действующие чемпионы Италии легко разобрались с подопечными Мирчи Луческу. За 90 минут на поле миланцы пробили по в воротам противника 21 раз (8 в свор). Киевляне смогли ответить только 9-ю ударами, из которых всего 1 был в створ ворот.

«Динамо» – «Интер» 0:3 (02)

Гол: Барелла (13), Джеко (34), Сенси (60)

«Динамо»: Бущан (Бойко, 46) – Караваев (Антюх, 84), Сирота (Шабанов, 84), Забарный (Тымчик, 65), Кендзера – Сидорчук (Андриевский, 65), Шапаренко (Шепелев, 65), Леднев (Гармаш, 46) – Родригеш (де Пена, 46), Цыганков (Сидклей, 46) – Рамирес (Кулач, 46, Вербич, 84).

«Интер»: Ханданович (Раду, 73), Шкриньяр (Д’Амброзио, 73), де Врей (Раноккия, 73), Бастони (Коларов, 73), Дармиан (Занотти, 81), Барелла (Весино, 62), Брозович (Агуме, 81), Чалханоглу (Сальседо, 81), Перишич (Димарко, 62), Сенси (Видаль, 62), Джеко (Пинамонти, 46)

22:20

Новый сезон Серии А стартует на следующих выходных. Первым соперником «Интера» станет «Дженоа», с которой подопечные Симоне Индзаги сыграют 21-го августа на своем стадионе.

Следующий матч «Динамо» состоится 18-го августа. Соперником киевлян станет новичок УПЛ «Ингулец».

Напомним, «Динамо» почти готово отпустить Супрягу в «Сампдорию».