Без Шевченко не получилось. «Специя» Коваленко минимально переиграла «Дженоа»

Украинский специалист находится на самоизоляции

Андрей Шевченко / фото - AC Genoa

В матче 21-го тура Серии А «Дженоа» в Генуе принимала «Специю».

Гости открыли счет уже на 14-й минуте, усилиями Симоне Бастони. Это взятие ворот стало единственным в игре.

Главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко не мог руководить командой со скамейки запасных, так как он находится на самоизоляции из-за коронавируса.

Украинский хавбек гостей Виктор Коваленко появился на поле на 85-й минуте и не отметился голевыми действиями.

Победа помогла «Специи» оторваться от зоны вылета, в то время как для «грифонов» борьба за выживание только усложнилась.

Турнирная таблица Серии А.

Серия А, 21-й тур

«Дженоа» – «Специя» 0:1

Голы: Бастони, 14.

«Дженоа»: Сиригу, Камбьязо (Пандев, 46), Бани (Хефти, 46), Эстигор, Васкес, Фарес, Бадель (Портанова, 80), Стураро, Мелегони (Ровелла, 46), Дестро, Экубан (Кайседо, 71).

«Специя»: Проведель, Амьян, Николау, Эрлич, Бастони, Кивер, Реца, Маджоре (Коваленко, 85), Джаси, Манай (Нзола, 78), Верде (Феррер, 89).

Предупреждения: Экубан (4), Дестро (16), Васкес (54), Манай (54), Маджоре (82).