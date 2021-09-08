Без Шика, но с 4 игроками АПЛ. Состав сборной Чехии на матч с Украиной

К товарищеской встрече готовятся 22 футболиста

Фото - Ассоциация футбола Чехии

Сборная Чехии уже сегодня, 8 сентября, проведет товарищеский матч против Украины. К поединку готовятся 22 футболиста хозяев.

Команде Ярослава Шилгавы не помогут лидер атаки Патрик Шик и голкипер Томаш Вацлик. Однако следует отметиться сразу четверых представителей клубов АПЛ – Матея Коваржа из МЮ, а также Владимира Цоуфала, Томаша Соучека и Алекса Крала из «Вест Хэма».

Вратари: Матей Коварж («Манчестер Юнайтед», Англия), Филипп Нгуен («Словацко»), Индржих Станек («Виктория»).

Защитники: Алеш Матею («Брешия», Италия), Владимир Цоуфал («Вест Хэм», Англия), Томаш Калас («Бристоль», Англия), Давид Зима («Славия»), Филип Каша, Милан Гавел (оба – «Виктория»), Михал Сачек, Томаш Визнер (оба – «Спарта»), Вацлав Емелка («Сигма»).

Полузащитники: Антонин Барак («Верона», Италия), Михал Садилек («Твенте», Нидерланды), Томаш Соучек, Алекс Крал (оба – «Вест Хэм», Англия), Яромир Змргал («Слован»), Якуб Пешек («Спарта»).

Нападающие: Матей Выдра («Бернли», Англия), Адам Гложек («Спарта»), Мартин Долежал («Яблонец»), Станислав Тецл («Славия»).

За игрой можно будет следить на нашем сайте. Онлайн-трансляция матча Чехия – Украина. Начало – в 21:45.