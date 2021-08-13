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Без Супряги, Миколенко и Луческу. «Динамо» отправилось на матч с «Интером»
Чемпионы Украины и Италии проведут товарищеский матч
Фото - ФК Динамо Киев
Киевское «Динамо» проведет товарищеский матч против миланского «Интера». Встреча состоится в субботу, 14 августа.
Главный тренер «бело-синих» Мирча Луческу снова не полетел вместе с командой. В Монцу отправились 25 футболистов. Среди них отсутствуют защитник Виталий Миколенко нападающий Владислав Супряга.
Вратари: Бущан, Бойко, Нещерет.
Защитники: Шабанов, Сидклей, Тымчик, Забарный, Сирота, Кендзера.
Полузащитники: Сидорчук, Шепелев, Шапаренко, Родригеш, Цыганков, Леднев, Андриевский, Гармаш, де Пена, Вербич, Караваев, Буяльский, Антюх.
Нападающие: Рамирес, Кулач, Шкурин.
Ранее сообщалось, что Супряга заинтересовал «Удинезе».
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