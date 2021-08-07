Без Супряги, но с Рамиресом. «Динамо» отправилось на матч с «Зарей»

В клубе озвучили список игроков, выехавших в Запорожье

Эрик Рамирес / Фото - ФК Динамо Киев

Киевское «Динамо» отправилось на матч третьего тура украинской Премьер-лиги против «Зари». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

В Запорожье поехали 24 игрока. Отметим присутствие среди них нападающий Ильи Шкурина и Эрика Рамиреса, а также отсутствие Владислава Супряги.

Игру чемпионата Украины можно будет посмотреть в воскресенье, 8 августа, на нашем сайте. Видеотрансляция матча «Заря» – «Динамо» онлайн. Также на XSPORT.ua будет доступна текстовая трансляция встречи. Начало – в 19:30.