Такого еще не было. Сборная Англии установила антирекорд по красным карточкам
Без сюрпризов. Стала известна предварительная заявка Англии на Евро-2020
Кейн, Стерлинг, Санчо и компания – в строю
Сборная Англии по футболу / Фото - independent.co.ukТренерский штаб сборной Англии назвал предварительный состав для участия в Евро-2020. Главный тренер команды Гарет Саутгейт включил в список 33 футболиста.
Предварительная заявка сборной Англии:
Вратари: Дин Хендерсон, Сэм Джонстон, Джордан Пикфорд, Аарон Рамсдейл.
Защитники: Трент Александр-Арнольд, Бен Чилвелл, Конор Коади, Бен Годфри, Рис Джеймс, Гарри Магуайр, Тайрон Мингс, Люк Шоу, Джон Стоунс, Киран Триппьер, Кайл Уокер, Бен Уайт.
Полузащитники: Джуд Беллингэм, Джордан Хендерсон, Джесси Лингард, Мэйсон Маунт, Деклар Райс, Келвин Филлипс, Джеймс Уорд-Прауз.
Нападающие: Доминик Калверт-Льюин, Джек Грилиш, Фил Фоден, Мэйсон Гринвуд, Гарри Кейн, Букайо Сака, Маркус Рэшфорд, Джейдон Санчо, Уолли Уоткинс, Рахим Стерлинг.
Напомним, англичане на Евро-2020 в одной группе сыграют с командами Польши, Уэльса и Словакии.
Ранее стал известен состав сборной Испании.
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