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Без троих игроков, которые есть в заявке на Евро-2020. Стала известна заявка сборной Украины на матч с Кипром

Команда Шевченко сегодня проведет последний матч перед финальной частью ЧЕ
Футбол Сборная Украины
11:57
Без троих игроков, которые есть в заявке на Евро-2020. Стала известна заявка сборной Украины на матч с Кипром
Фото: УАФ

Стала известна заявка сборной Украины на товарищеский матч с Кипром, сообщает пресс-служба УАФ.

Вратари: 1. Георгий Бущан («Динамо»), 12. Андрей Пятов, 23. Анатолий Трубин (оба – «Шахтер»)

Защитники: 21. Александр Караваев, 13. Илья Забарный, 16. Виталий Миколенко, 5. Денис Попов (все – «Динамо»), 22. Николай Матвиенко, 4. Сергей Кривцов (оба – «Шахтер»), 2. Эдуард Соболь («Брюгге», Бельгия)

Полузащитники: 6. Тарас Степаненко, 11. Марлос, 3. Георгий Судаков (все – «Шахтер»), 10. Николай Шапаренко, 15. Виктор Цыганков (все – «Динамо»), 14. Евгений Макаренко («Кортрейк», Бельгия), 20. Александр Зубков («Ференцварош», Венгрия), 7. Андрей Ярмоленко («Вест Хэм», Англия), 8. Руслан Малиновский («Аталанта», Италия), 17. Александр Зинченко («Манчестер Сити», Англия)

Нападающие: 18. Артем Довбик («Днепр-1»), 19. Артем Беседин («Динамо»), 9. Роман Яремчук («Гент», Бельгия).

Видео трансляция матча Украина – Кипр.

Онлайн трансляция матча Украина – Кипр.

Петр Приходько
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Теги

сборная Кипра (футбол)

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