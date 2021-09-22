Без Трубина, Мудрика и Судакова. Заявка «Шахтера» на матч за Суперкубок Украины

Также игру пропускают Дентиньо и Фернандо

фото - ФК Шахтер

Сегодня, 22 сентября состоится матч за Суперкубок Украины между «Динамо» и «Шахтером».

Донецкий клуб опубликовал заявку на матч за трофей.

Заявка «Шахтера» на матч за Суперкубок Украины с «Динамо».



Сегодняшняя игра на НСК «Олимпийский» начнется в 21:00.#Shakhtar #ШахтерДинамо #Суперкубок pic.twitter.com/T9HNHJiXdF — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) September 22, 2021

В состав «горняков» вернулся восстановившийся после травмы Сергей Кривцов.

Из-за повреждения игру пропускают бразильцы Фернандо и Дентиньо. Вратарь Анатолий Трубин только восстановился после травмы, поэтому Роберто Де Дзерби решил не включать его в заявку.

Причина, по которой Михаил Мудрик и Георгий Судаков пропускают встречу пока что неизвестна.

Игра состоится в 21:00 на «НСК Олимпийский». Онлайн трансляция «Шахтер» – «Динамо».

Напомним, у «Шахтера» буде шанс сравняться с киевлянами по количеству побед в Суперкубке.