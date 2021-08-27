Без украинских команд. Результаты жеребьевки группового этапа Лиги Европы

«Заря» не смогла пробиться через квалификационные матчи

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Сегодня, 27 августа в Стамбуле прошла жеребьевка группового этапа Лиги Европы сезона 21/22, сообщает официальный сайт UEFA.

Группа A: «Лион», Рейнджерс», «Спарта», «Брондбю»

Группа B: «Монако», ПСВ, «Реал Сосьедад», «Штурм»

Группа C: «Наполи», «Лестер», «Спартак», «Легия»

Группа D: «Олимпиакос», «Айнтрахт», «Фенербахче», «Антверпен»

Группа E: «Лацио», «Локомотив», «Марсель», «Галатасарай»

Группа F: «Брага», «Црвена Звезда», «Лудогорец», «Мидтьюлланд»

Группа G: «Байер», «Селтик», «Бетис», «Ференцварош»

Группа H: «Динамо» Загреб, «Генк», «Вест Хэм», «Рапид»

Матчи группового этапа пройдут 6 сентября, 30 сентября, 21 октября, 4 ноября, 25 ноября, 9 декабря.

Ни одна команда не представляет Украину на этой стадии турнира. Такое случилось впервые с сезона 2007/2008.

Луганская «Заря» имела шанс попасть на турнир, но уступила венскому «Рапиду» с общим счетом 2:6.

Впрочем, если «Динамо» или «Шахтер» займут третье место в своих группах Лиги чемпионов, то они смогут оказаться в плей-офф этого турнира. К тому же, у украинских грандов очень грозные соперники в главном турнире Старого Света.