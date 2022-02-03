Без Яремчука туго. «Бенфика» уступила «Жил Висенте» и уже на 6 очков отстала от «Спортинга»

Украинец не играл из-за травмы глаза

Фото - Бенфика

В 20-м туре португальской Примейры «Бенфика» в родных стенах уступила «Жил Висенте».

В середине второго тайма пятая команда лиги уже вела в два мяча благодаря голам Лино и Абурджании. «Орлы» лишь под конец сумели отквитать один мяч силами Рамуша.

Нападающий Роман Яремчук не был включен даже в заявку. Украинский форвард восстанавливается после травмы правого глаза.

«Бенфика» отстала от «Спортинга» в турнирной таблице на шесть очков. Отставание от лидера «Порту» – уже 12 пунктов.

Чемпионат Португалии, 20 тур

«Бенфика» – «Жил Висенте» 1:2

Рамуш, 88 – Лино, 11, Абурджания, 64