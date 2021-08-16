Безбородько: «Когда разговариваешь с Монузль с матом – получаешь карточки»
Форвард «Десны» Денис Безбородько прокомментировал судейство Екатерины Монзуль в матче против «Днепра-1», где рефери показала игрокам соперника две красные карточки.
Два удаления в составе «Днепра-1» сыграли на руку «Десне»?
«Думаю, да. Не сказал бы, что первое сыграло на руку. После него немного расслабились, подумав, что игра сделана. А вот после того, как пропустили мяч, поняли, что рано закончили играть. Пришлось включать резерв. Второе удаление оказалось на руку.
Уже после игры приходилось слышать комментарии: мол, удалений не было. Но на мой взгляд, первое из них, у Ди Франко, вполне заслуженное – за две желтые карточки. Одно предупреждение было на мне, другое – на Домбровском.
А Пихаленок был удален за разговоры с рефери Екатериной Монзуль. Понятное дело, когда разговариваешь с ней на повышенных тонах, да еще с матом, то это чистые желтые карточки. В обоих случаях никто, кроме самих футболистов «Днепра-1», не виноват».
Как в целом оцениваете судейскую карьеру Екатерины Монзуль?
«Не могу говорить об арбитраже по этическим соображениям. Я действующий футболист и оценивать ее работу не хотелось бы. Для этого есть комитет арбитров, который обязан рассматривать судейство Монзуль».
В том матче Безбородько помог своим голом выйти «Десне» на первую строчку УПЛ, а самому возглавить бомбардирскую гонку с 4 забитыми мячами.
Удаленный полузащитник днепрян Александр Пихаленок возмутился удалению за использование мата.
Напомним, ранее тренер «Днепра-1» Игор Йовичевич тоже высказался о судействе в том поединке.
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