Безбородько: «Когда разговариваешь с Монузль с матом – получаешь карточки»

Денис Безбородько / фото - Футбол1/2/3

Форвард «Десны» Денис Безбородько прокомментировал судейство Екатерины Монзуль в матче против «Днепра-1», где рефери показала игрокам соперника две красные карточки.

Два удаления в составе «Днепра-1» сыграли на руку «Десне»?

Уже после игры приходилось слышать комментарии: мол, удалений не было. Но на мой взгляд, первое из них, у Ди Франко, вполне заслуженное – за две желтые карточки. Одно предупреждение было на мне, другое – на Домбровском.

А Пихаленок был удален за разговоры с рефери Екатериной Монзуль. Понятное дело, когда разговариваешь с ней на повышенных тонах, да еще с матом, то это чистые желтые карточки. В обоих случаях никто, кроме самих футболистов «Днепра-1», не виноват».