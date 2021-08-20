Безбородько: «Луческу сходу сделал из «Динамо» чемпионскую команду»

Команды сыграют за лидерство в чемпионате

Денис Безбородько / фото - ФК Десна

Нападающий «Десны» Денис Безбородько поделился ожиданиями от предстоящего матча против киевского «Динамо»:

Уже на этих выходных у «Десны» битва с «Динамо» за первое место. Подготовка к такому сопернику – особенная?

«Все, как обычно. Готовимся к «Динамо», как и в предыдущих сезонах. Возможно, немного другой тренировочный процесс, но в целом ничего особенного не делаем».

«Десна» побеждала «Динамо» и в Киеве, и в Чернигове. Можете повторить?

«Будем стараться – это же футбол. Можно иметь 100 моментов, но в конце пропустить и проиграть. Этим футбол и интересен, поэтому и занимает первое место в мире. Можно победить, даже владея мячом 15 процентов времени и нанеся 2 удара в створ. Посмотрим».

«Динамо» как-то изменилось с приходом Луческу?

«Ну конечно. Они сразу же стали чемпионами. Человек пришел и с ходу сделал чемпионскую команду. В прошлый раз Динамо выигрывало золото еще при Реброве. Не скажу, что их команда глобально изменилась, но играть начали по-другому. Заметно, что у тренера колоссальный опыт. Знает и умеет находить подход к каждому футболисту».

«Десна» пока что идет без потерь очков в украинском чемпионате и возглавляет турнирную таблицу.

Киевляне же оступились в последнем туре, сыграв вничью с «Ингульцом».

Напомним, Безбородько рассказал о трудностях игры на тренировках против Евгения Хачериди.