Безбородько после выхода на первую строчку УПЛ: «Не стоит расслаблять булки»

Впереди команду ждет настоящее испытание

Денис Безбородько / фото - ФК Десна

Нападающий «Десны» Денис Безбородько прокомментировал тяжелую победу над «Днепром-1» (2:1):

«Посвящаю гол семье, близким, родным, друзьям, партнерам по команде, всей команде в целом. Не надо хватать звезд с неба. Нужно уже готовиться на «Динамо». Чемпионат только начинается. Борьба вся впереди. Не стоит нам расслаблять булки».

Подопечные Александра Рябоконя выиграли все 4 стартовых матча УПЛ и лидируют в турнирной таблице с 12 очками. Впереди их ждет трудная игра с «Динамо» 22 августа.

Киевляне пока что тоже не теряли очки и имеют одну игру в запасе.

Безбородько делит первую строчку списка лучших бомбардиров УПЛ с Артемом Довбыком и Русланом Степанюком. У всех троих – по 4 гола.

Напомним, форварда признали лучшим игроком прошлого тура украинского чемпионата.