«Десна» в большинстве справилась с «Днепром» и вышла на первое место в УПЛ
Безбородько после выхода на первую строчку УПЛ: «Не стоит расслаблять булки»
Впереди команду ждет настоящее испытание
Денис Безбородько / фото - ФК Десна
Нападающий «Десны» Денис Безбородько прокомментировал тяжелую победу над «Днепром-1» (2:1):
«Посвящаю гол семье, близким, родным, друзьям, партнерам по команде, всей команде в целом. Не надо хватать звезд с неба. Нужно уже готовиться на «Динамо».
Чемпионат только начинается. Борьба вся впереди. Не стоит нам расслаблять булки».
Подопечные Александра Рябоконя выиграли все 4 стартовых матча УПЛ и лидируют в турнирной таблице с 12 очками. Впереди их ждет трудная игра с «Динамо» 22 августа.
Киевляне пока что тоже не теряли очки и имеют одну игру в запасе.
Безбородько делит первую строчку списка лучших бомбардиров УПЛ с Артемом Довбыком и Русланом Степанюком. У всех троих – по 4 гола.
Напомним, форварда признали лучшим игроком прошлого тура украинского чемпионата.
Комментарии 0