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Безбородько: «С Хачериди трудно на тренировках»

Защитник может подписать контракт с «Десной»
Футбол Украинская Премьер-лига
21:48
Безбородько: «С Хачериди трудно на тренировках»
Фото: ФК Десна

Нападающий «Десны» Денис Безбородько рассказал о тренировках в команде против защитника Евгения Хачериди.

«Невероятный опыт у Евгения! Трудно с ним на тренировках, обыграть один в один практически нереально. И это при том, что, по его словам, 5-6 последних месяцев он не играл в футбол. Считаю, Хачериди станет для «Десны» колоссальным усилением. Мы будем только рады, если он останется с нами».

Хачериди уже месяц тренируется с «Десной».

Сообщалось, что защитник таки подпишет контракт с черниговцами.

Источник: Футбол 24 Андрей Усмонов
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Теги

Десна Евгений Хачериди

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