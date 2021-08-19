Итоги 4 тура УПЛ. «Десна» – лидер чемпионата, «Динамо» впервые потеряло очки
Безбородько: «С Хачериди трудно на тренировках»
Защитник может подписать контракт с «Десной»
Фото: ФК Десна
Нападающий «Десны» Денис Безбородько рассказал о тренировках в команде против защитника Евгения Хачериди.
«Невероятный опыт у Евгения! Трудно с ним на тренировках, обыграть один в один практически нереально. И это при том, что, по его словам, 5-6 последних месяцев он не играл в футбол. Считаю, Хачериди станет для «Десны» колоссальным усилением. Мы будем только рады, если он останется с нами».
Хачериди уже месяц тренируется с «Десной».
Сообщалось, что защитник таки подпишет контракт с черниговцами.
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