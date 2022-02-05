Безумие. Сборная Буркина-Фасо растеряла преимущество в три мяча после 72-й минуты и лишилась медалей КАН
В матче за третье место Кубка африканских наций сборная Камеруна одержала волевую победу над Буркина-Фасо.
Первый тайм полностью остался за подопечными Каму Мало. Счет открыл Яго, Онана запустил мяч в собственные ворота.
Уаттара, казалось бы, принес победу команде Буркина-Фасо. Но феноменальную концовку выдал соперник.
Гол Баокена и дубль Абубакара перевели игру в серию пенальти. В ней решающим стал промах Туре.
Камерун стал бронзовым призером КАН. Провальная концовка матча лишила Буркина-Фасо медалей.
Кубок африканских наций, матч за третье место
Буркина-Фасо – Камерун 3:3 (пен. – 3:5)
Голы: Яго, 24, Онана, 43 (автогол), Уаттара, 49 – Баокен, 71, Абубакар, 85, 87
Буркина-Фасо: Уэдраого (Савадого, 90), Каборе, Тапсоба, Уаттара, Яго, Туре, Сангаре, Уэдраого, Траоре (Банде, 87), Уаттара (Конате, 90), Тапсоба (Траоре, 87).
Камерун: Онана, Мбайзо, Мукуди, Онгене, Ойонго, Кунде, Гвет (Абубакар, 46), Онана, Баокен, Бассогог (Токо-Экамби, 54), Ганаго (Нгамале, 46).Предупреждения: Яго, Тапсоба А., Уэдраого, Тапсоба Э. – Баокен, Токо-Экамби
Комментарии 0