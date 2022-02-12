Безумный матч «Атлетико» и «Хетафе»: 6 голов в первом тайме, «матрасники» вырвали победу на 89-й, играя вдесятером

Команда Симеоне вернулась на 4-е место

Фото: Getty Images

В 24-м туре чемпионата Испании «Атлетико» победил «Хетафе».

Для хозяев поля все началось просто отлично: Корреа и Кунья к середине первого тайма сделали счет 2:0. Но затем «Хетафе» перевернул все с ног на голову: 3 гола за 12 минут шокировали «Атлетико».

Впрочем, команда Симеоне не сдавалась и сравняла еще до перерыва, команды уходили с поля после первого тайма при счете 3:3.

Вторая половина встречи была не столь насыщенной на голы, но не менее интересной. На 58-й минуте «Атлетико» остался в меньшинстве, но даже в этом случае смог одержать победу: решающий мяч на 89-й забил Эрмосо.

4:3, «Атлетико» возвращает себе 4-ю строчку в турнирной таблице Примеры, обойдя «Барселону».

Примера, 24-й тур

«Атлетико» – «Хетафе» 4:3

Голы: Корреа, 19, 45+4, Кунья, 27, Эрмосо, 89 – Майораль, 30, Унал, 37, пен, 42

«Атлетико»: Облак, Савич, Фелипе, Рейнилду, Лемар (Эррера, 90), Коке, Кондогбиа (де Пауль, 74), Льоренте, Корреа (Врсалько, 74), Суарес (Эрмосо, 60), Матеус Кунья (Жоау Феликс, 74).

«Хетафе»: Сория, Суарес, Митрович (Мата, 76), Джене, Куэнка, Янкто (Сильва, 81), Максимович, Арамбарри, Оскар Родригес (Вильяр, 81), Унал (Йокушлу, 55), Майораль.

Предупреждения: Савич (3), Лекомт (13), Джене (15), Максимович (20), Арамбарри (22), Коке (45), Суарес (45), Сильва (90).

Удаление: Фелипе (58).

Обзор матча: