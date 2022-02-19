Безумный матч «Ман Сити» и «Тоттенхэма»: хозяева сравняли на 92-й, но гости вырвали победу на 95-й

Команда Гвардиолы проиграла впервые с 7-го декабря 2021-го года

Кейн забивает в ворота Ман Сити / Фото: Twitter

В центральном матче 26-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» в родных стенах уступил «Тоттенхэму».

«Шпоры» вышли вперед уже на 4-й минуте матча – убежали в контратаку, которую завершил точным ударом Кулусевски. Это его дебютный мяч в АПЛ.

«Горожане» сравняли счет в середине первого тайма, забил Гюндоган.

А во второй половине встречи «шпорам» снова удалось выйти вперед, на этот раз ворота Эдерсона поразил Кейн.

Самой интересной была концовка: на 92-й минуте «Сити» сравнял счет. Марез забил с пенальти. Но на 95-й минуте «Тоттенхэм» снова вышел вперед, дубль оформил Кейн. Его гол и стал решающим.

В турнирной таблице АПЛ «Ман Сити» опережает «Ливерпуль» на 6 очков, но у «красных» есть матч в запасе. Борьба за чемпионство будет жаркой.

АПЛ, 26-й тур

«Манчестер Сити» – «Тоттенхэм» 2:3

Голы: Гюндоган, 33, Марез, 90+2 – Кулусевски, 4, Кейн, 59, 90+5

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Лапорт, Рубен Диаш, Жоау Канселу, Гюндоган, де Брюйне, Родри, Бернарду Силва, Фоден, Стерлинг (Марез, 68).

«Тоттенхэм»: Льорис, Эмерсон (Доэрти, 83), Дайер, Дэвис, Ромеро, Сессеньон, Сон Хын Мин (Лукас Моура, 80), Хейбьерг, Бентанкур, Кулусевски, Кейн.

Предупреждения: Хейбьерг (64), Ромеро (76), Льорис (80).