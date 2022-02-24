Чрезвычайное положение в Украине не помешает проведению спортивных соревнований
Безус: «8 лет назад на нашу страну напал змей»
Полузащитник поддержал Украину
08:50
Фото: УАФ
Полузащитник сборной Украины Роман Безус прокомментировал в своем Instagram ситуацию, в которой оказалась Украина из-за агрессии со стороны Российской Федерации.
«Украина в каждом из нас, наша история, культура, язык передается из поколения в поколение уже более 1000 лет. Мы и будем передавать ее через воспитание наших детей!!!
И я уверен, что мы будем еще более сплочены и объединены.
Это рисунки, которые Кирилл (сын — прим.) носил в школу в прошлом году. И, к сожалению, 8 лет назад на нашу страну снова напал змей... Молимся, чтобы украинские герои в который раз защитили нашу землю».
Роман Яремчук поддержал Украину в матче Лиги чемпионов.
Утром Россия начала военную операцию на Донбассе.
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