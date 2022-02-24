Безус: «8 лет назад на нашу страну напал змей»

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Полузащитник сборной Украины Роман Безус прокомментировал в своем Instagram ситуацию, в которой оказалась Украина из-за агрессии со стороны Российской Федерации.

И я уверен, что мы будем еще более сплочены и объединены.

Это рисунки, которые Кирилл (сын — прим.) носил в школу в прошлом году. И, к сожалению, 8 лет назад на нашу страну снова напал змей... Молимся, чтобы украинские герои в который раз защитили нашу землю».