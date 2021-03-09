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Безус: «90 минут мы боролись за каждый мяч – и это окупилось»
Украинский полузащитник «Гента» – о победе над «Остенде»
Роман Безус / Фото - footballua.tv
Украинский хавбек «Гента» Роман Безус в комментарии официальному сайту клуба поделился эмоциями после домашней победы над «Остенде» (1:0) в матче 29-го тура чемпионата Бельгии.
«Конечно, мы довольны тремя очками, потому что знали, что это будет непростой матч. Мы продолжали атаковать и бороться за каждый мяч. Впереди еще пять важных матчей. Хотя это хороший первый шаг. Тренер просил, чтобы мы были более агрессивными. 90 минут мы боролись за каждый мяч – и это окупилось».
Напомним, единственный гол в матче после результативной передачи Безуса забил украинский нападающий «Гента» Роман Яремчук.
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