Безус: «Для меня вызов в сборную Украины был шоком»

Роман Безус / Фото: Twitter

Полузащитник сборной Украины Роман Безус высказался о вызове в национальную команду на Евро-2020.

— Если честно, то был небольшой шок. Я практически не сомневался в том, что в сборную на этот раз не попаду. А сейчас у меня словно выросли крылья. Жду не дождусь встречи с ребятами.

— Когда об этом узнал?

— В самолете, когда летел с семьей на отдых в Турцию. Посреди пути подключил Wi-Fi и увидел сообщение от администратора сборной Алексея Таргонского. Получается, приятную для себя информацию узнал на высоте 10 000 метров.

— Соответственно, отпуск придется прервать?

— Да. Сегодня ночью я вылетаю в Киев, поскольку в 10.00 (разговор состоялся вчера вечером – прим.) нужно быть в посольстве Британии для получения визы. Двух-трех дней мне вполне достаточно, чтобы набраться сил.

— Когда должен прибыть в сборную?

— Если не возникнет никаких трудностей, то 28 мая вместе с командой я отправлюсь в Харьков, где сборная продолжит подготовку к Евро.

— Не могу не спросить тебя о соперниках сборной Украины по группе не чемпионате Европы?

— Конкретно сейчас сложно что-то говорить, но, конечно, всем понятно, что Нидерланды — это топ-сборная. Их тренер уже даже назвал счет, с которым нидерландцы обыграют сборную Украины. Поэтому нашей команде нужно хорошо подготовиться к этому матчу, чтобы постараться опровергнуть заявления Франка де Бура. Не менее сложный соперник и Австрия. Без всякого сомнения, с максимальным настроем нужно будет выходить и на игру с Северной Македонией, это тоже непростой соперник.