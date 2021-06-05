Безус: «Два Евро я пропустил, сейчас вскочил в последний вагон»

Роман Безус / Фото - 24tv.ua

Полузащитник сборной Украины Роман Безус поделился эмоциями от попадания в заявку на Евро-2020. Также хавбек рассказал, почему пропустил два предыдущих чемпионата Европы.

Наверное, это был самый неожиданный, но, в то же время, самый ожидаемый вызов в национальную команду. Причем пришел он ко мне, когда я летел в самолете на отдых в Турцию. Во время полета я подключился к сети и увидел сообщение от менеджера сборной Украины. Пришлось поменять планы – отменять отпуск.

Конечно, моя семья с пониманием отнеслась к такому повороту событий. Когда тебя вызывают в главную команду страны, ты готов пожертвовать многим. Мой случай, кстати, не самый показательный. Знаю, что, когда Сергея Кравченко, с которым мы вместе играли в «Днепре», первый раз вызвали в сборную, он… перенес свадьбу.

Для меня это будет первый такой крупный турнир. Два предыдущих Евро я пропустил. Не могу сказать, что был прямо-таки рядом с теми чемпионатами, но какие-то надежды, помню, все-таки были. Перед Евро-2012 сыграл за сборную всего один матч, но это был очень памятный поединок. Дебют.

Тогда открывали НСК Олимпийский после реконструкции, и к нам в гости приехала сборная Германии. Главный тренер команды Олег Блохин поставил меня в основной состав – да еще и на позицию опорного полузащитника.

Для меня эта игра сложилась не самым лучшим образом, но наша сборная выглядела неплохо, подарив болельщикам немало хороших эмоций. Сыграли 3:3, а весной, когда команда продолжила подготовку к Евро, я оказался в молодежке.

В сборной Михаила Фоменко провел намного больше матчей, но отборочный цикл чемпионата Европы 2016 года, по сути, пропустил. Перед самим турниром вроде бы играл в клубе и в глубине души надеялся, что у меня появится шанс, но не получилось.

Вот и сейчас все шло к тому, что пролечу мимо третьего турнира, но судьба подарила мне возможность стать участником такого праздника. Можно сказать, что вскочил в последний вагон.

Как я отношусь к тому, что меня называют главным джокером сборной Украины? Нормально. Забивать голы после выхода на замену тоже приятно. Будет здорово, если у меня появится возможность сделать это и на чемпионате Европы.