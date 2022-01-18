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Безус и Соболь покинут Бельгию? Клубы украинцев могут лишить лицензии и отправить в любители

Всему виной коррупционный скандал
Футбол Украинские легионеры
12:25
Безус и Соболь покинут Бельгию? Клубы украинцев могут лишить лицензии и отправить в любители
Эдуард Соболь / фото - Club Brugge

Сразу шесть клубов бельгийской Лиги Жюпиле могут лишить профессиональной лицензии и отправить в первую любительскую лигу, сообщает Archysport.

Помимо «Генка», «Стандарда», «Шарлеруа» и «Кортрейка», в их число входят две команды, в которых выступают украинские футболисты – «Гент» Романа Безуса и «Брюгге» Эдуарда Соболя.

Боссы вышеназванных команд оказались в центре длительного расследования по подозрению в отмывании денег, взяточничестве и организации договорных матчей под названием «Чистые руки».

Данная операция длиться уже на протяжении четырех лет, и за это время правоохранительные органы успели провести немалое количество обысков и допросов.

Среди главных подозреваемых по этому делу находятся председатель «Брюгге» Барт Верхаге и генеральный директор «Брюгге» Венсан Маннарт, председатель «Шарлеруа» Мехди Баят, генеральный директор «Гента» Мишель Луваги, председатель «Стандарда» Бруно Венанци и генеральный директор «Кортрейка» Маттиас Летерм.

Если функционеров признают виновными, а они до этого момента будут входить в советы директоров и иметь пакет акций своих клубов – то эти команды лишат профессиональной лицензии и отправят в дивизион любителей.

Ведь по регламенту, клубу могут отказать в выдаче лицензии, если «связанное с ним юридическое лицо было осуждено за отмывание денег, торговлю людьми или создание банды менее чем за три календарных года до подачи заявки на получение лицензии».

Если эти команды будут наказаны, то Безус и Соболь скорее всего будут искать для себя других варианты продолжения карьеры.

Напомним, Безус включен в символическую сборную чемпионата Бельгии из игроков, у которых истекает контракт.

Павел Харченко
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Теги

Роман Безус Эдуард Соболь Брюгге

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