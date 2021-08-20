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Безус не помог «Генту» избежать поражения, а Вакулко своим голом обеспечил ничью для «Риги»

Ни один из украинцев не одержал победу в ЛК
Футбол Украинские легионеры
08:12
Безус не помог «Генту» избежать поражения, а Вакулко своим голом обеспечил ничью для «Риги»
Роман Безус / фото - KAA Gent

В квалификационно матче Лиги конференций бельгийский «Гент» уступил польскому «Ракуву».

Единственный гол в этой встрече забил Анджей Невулис.

Украинский хавбек Роман Безус вышел на поле в составе «Гента» на 69 минуте, но помог своей команде добиться положительного результата.

Лига конференций. Квалификация.

«Ракув» – «Гент» 1:0

Голы: Невулис, 64

«Ракув»: Невулис, Арсенич (Рундич, 22), Ковачевич, Полетанович, Цебуля (Стерджен, 75), Иви Лопес (Шелонговски, 75), Вдовяк (Длугош, 75), Тудор, Кун, Папаниколау, Муселик (Гутковский, 57).

«Гент»: Болат, Нуриу Фортуна, Ханче-Ольсен, Нгаде-Нгаджуи, Кастро-Монтес (Самуаз, 80), Окуму, Оджиджа-Офоэ, Юльсагер (Безус, 68), Де Сарт (Кумс, 80), Депуатр, Тиссаудали (Чакветадзе, 68).

В другом матче латвийская «Рига» расписала мировую с гибралтарским «Линкольном».

За рижскую команду отличился украинский хавбек Юрий Вакулко.

Гола украинца не хватило латвийскому клубу для победы, ведь уже на 72 минуте Фернандо Карралело сравнял счет.

«Рига» – «Линкольн» 1:1

Голы: Вакулко, 61 – Карралеро, 72

«Рига»: Сайс, Петерсонс, Бркич, Черномордый, Музинга, Ругин (Вакулко, 58), Бризола (Халими, 78), Пауревич, Сойсало (Бабаян, 58), Лео, Муритала (Пишчевич, 71).

«Линкольн»: Уайзмэн, Тоскано, Лоло Солер, Бернарду Лопеш, Уокер, Яхая, Сарджент, Марко Роса (Ронан, 74), Арайса (Карралеро, 70), Кассиаро (Торилла, 55), Кике Гомес (Окран, 70).

Павел Харченко
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Гент Роман Безус

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