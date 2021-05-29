Безус – о приезде в сборную: «Отдых оказался недолгим»

Роман Безус / Фото - УАФ

Полузащитник сборной Украины Роман Безус рассказал в интервью пресс-службе УАФ о своем прибытии в расположение национальной команды.

Сейчас чувствую себя хорошо, как в физическом, так и в психологическом плане. Вообще, полностью готов и имею огромную мотивацию побороться за место среди 26-ти игроков, которые поедут на Евро. К тому же я ни разу в финальных турнирах такого ранга не участвовал.

По тренировкам – сегодня был первый день сбора. Мы только втягиваемся в работу. Сразу были тактические занятия, а потом поиграли собственно в футбол. Хорошая тренировка. Завтра уже будем работать на все сто процентов. По поводу клубных дел, то последние матчи за «Гент» у меня получились неплохими, но самое главное, чтобы удачными стали поединки в рядах сборной.