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Безус – о приезде в сборную: «Отдых оказался недолгим»

Хавбек намерен побороться за место среди 26 игроков в списке команды на Евро
Футбол Сборная Украины
13:27
Безус – о приезде в сборную: «Отдых оказался недолгим»
Роман Безус / Фото - УАФ

Полузащитник сборной Украины Роман Безус рассказал в интервью пресс-службе УАФ о своем прибытии в расположение национальной команды.

Приезд в лагерь национальной сборной – это всегда честь, поэтому приехал с радостью. Прибыл сюда после отдыха, но он был не очень длинным – всего три-четыре дня. Провел их с семьей, поэтому сейчас полон сил, несмотря на то, что сначала после перелетов немного тяжеловато.

Сейчас чувствую себя хорошо, как в физическом, так и в психологическом плане. Вообще, полностью готов и имею огромную мотивацию побороться за место среди 26-ти игроков, которые поедут на Евро. К тому же я ни разу в финальных турнирах такого ранга не участвовал.

По тренировкам – сегодня был первый день сбора. Мы только втягиваемся в работу. Сразу были тактические занятия, а потом поиграли собственно в футбол. Хорошая тренировка. Завтра уже будем работать на все сто процентов. По поводу клубных дел, то последние матчи за «Гент» у меня получились неплохими, но самое главное, чтобы удачными стали поединки в рядах сборной.

Ранее защитник «сине-желтых» Виктор Корниенко рассказал о своем самочувствий после ангины.

Сергей Стаднюк
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