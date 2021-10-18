Безус попал в сборную тура чемпионата Бельгии по версии SofaScore

Роман был лучшим на поле





Роман Безус / Фото: Het Nieuwsblad

Украинский атакующий полузащитник «Гента» Роман Безус по версии статистического портала SofaScore попал в команду 11 тура Лиги Жюпиле.



31-летний Безус вышел в стартовом составе на матч против «Эйпена» (2:0) и был заменен на 92-й минуте.

SofaScore дал украинцу высокие 8.7 баллов.

В нынешнем сезоне Лиги Жупиле Безус провел 6 матчей, забил один мяч и сделал две результативные передачи.