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Безус попал в сборную тура чемпионата Бельгии по версии SofaScore
Роман был лучшим на поле
15:57
Роман Безус / Фото: Het Nieuwsblad
Украинский атакующий полузащитник «Гента» Роман Безус по версии статистического портала SofaScore
попал в команду 11 тура Лиги Жюпиле.
31-летний Безус вышел в стартовом составе на матч против «Эйпена» (2:0) и был заменен на 92-й минуте.
SofaScore дал украинцу высокие 8.7 баллов.
В нынешнем сезоне Лиги Жупиле Безус провел 6 матчей, забил один мяч и сделал две результативные передачи.
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