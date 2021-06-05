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Безус: «В сборной дедовщины нет, Забарного не гоняю»

Хавбек входит в пятерку самых возрастных игроков команды
Футбол Сборная Украины
11:19
Безус: «В сборной дедовщины нет, Забарного не гоняю»
Роман Безус / Фото - УАФ

Полузащитник сборной Украины Роман Безус рассказал о взаимоотношениях с более молодыми партнерами по команде. Также хавбек поделился ожиданиями от предстоящего Евро-2020.

Конкуренция в сборной очень серьезная, но самое важное, что в коллективе царит отличное настроение. Мне сказали, что я вхожу в пятерку самых возрастных игроков команды, но дедовщины у нас нет.

Меня, например, поселили в одном номере с Ильей Забарным – самым молодым нашим футболистом. Но я его не гоняю. У нас уважительные отношения.

Все ребята предельно мотивированы и концентрированы. Приехав в команду, я, как и другие легионеры, сразу прошел определенное тестирование, с которым вроде бы справился. Важно, что удалось одержать победу в спарринге с Северной Ирландией, для уверенности это неплохо. Хотя по игре и раньше не было особых проблем, но серия ничьих немного давила.

Сейчас мы, можно сказать, выходим на финишную прямую нашей подготовки. Я надеюсь, что на чемпионате Европы болельщики увидят такую сборную, которую они видели и в отборочном турнире. Мы очень хотим их порадовать.

Безус также раскрыл причины, по которым пропустил два предыдущих Евро.

Источник: КОМАНДА 1 Сергей Стаднюк
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Роман Безус Илья Забарный

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