Безус: «В сборной дедовщины нет, Забарного не гоняю»

Роман Безус / Фото - УАФ

Полузащитник сборной Украины Роман Безус рассказал о взаимоотношениях с более молодыми партнерами по команде. Также хавбек поделился ожиданиями от предстоящего Евро-2020.

Меня, например, поселили в одном номере с Ильей Забарным – самым молодым нашим футболистом. Но я его не гоняю. У нас уважительные отношения.

Все ребята предельно мотивированы и концентрированы. Приехав в команду, я, как и другие легионеры, сразу прошел определенное тестирование, с которым вроде бы справился. Важно, что удалось одержать победу в спарринге с Северной Ирландией, для уверенности это неплохо. Хотя по игре и раньше не было особых проблем, но серия ничьих немного давила.

Сейчас мы, можно сказать, выходим на финишную прямую нашей подготовки. Я надеюсь, что на чемпионате Европы болельщики увидят такую сборную, которую они видели и в отборочном турнире. Мы очень хотим их порадовать.