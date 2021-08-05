Тренер «Гента» рассказал, почему Безус пока не выходит на поле
Безус – в заявке «Гента» на еврокубковый матч
Хавбек готов к выходу на поле
07:50
Роман Безус / фото - FootBoom
Полузащитник бельгийского «Гента» Роман Безус попал в заявку команды на матч Лиги Конференций против РФШ, сообщает официальный Twitter-аккаунт клуба.
До этого украинец пока не выходил на поле в этом сезоне, и даже не ездил на матчи команды. Наставник «Гента» Хейн Ванхазебрук даже назвал причину.
Игрок пропустил оба матча против «Волеренги» в Лиге конференций и 1-й тур чемпионата Бельгии против «Сент-Труйдена».
Напомним, Роман Яремчук переехал из «Гента» в «Бенфику» за 17 миллионов евро. Что поможет украинцу вскоре дебютировать за новый клуб?
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