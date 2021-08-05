Безус – в заявке «Гента» на еврокубковый матч

Хавбек готов к выходу на поле

Роман Безус / фото - FootBoom

Полузащитник бельгийского «Гента» Роман Безус попал в заявку команды на матч Лиги Конференций против РФШ, сообщает официальный Twitter-аккаунт клуба.

До этого украинец пока не выходил на поле в этом сезоне, и даже не ездил на матчи команды. Наставник «Гента» Хейн Ванхазебрук даже назвал причину.

Игрок пропустил оба матча против «Волеренги» в Лиге конференций и 1-й тур чемпионата Бельгии против «Сент-Труйдена».

Напомним, Роман Яремчук переехал из «Гента» в «Бенфику» за 17 миллионов евро. Что поможет украинцу вскоре дебютировать за новый клуб?