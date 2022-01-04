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Тема дняЗа право встретиться с Усиком завязывается рубка. Обязательного претендента хотят отодвинуть

Безус включен в символическую сборную чемпионата Бельгии из игроков, у которых истекает контракт

Украинец пока не продлил соглашение с «Гентом»
Футбол Украинские легионеры
21:49
Безус включен в символическую сборную чемпионата Бельгии из игроков, у которых истекает контракт
Роман Безус / Фото - ФК Гент

Бельгийское издание Voetbalkrant составило необычную символическую сборную местного чемпионата. У включенных в нее игроков летом 2022 года истекают контракты со своими клубами.

В состав 11-футболистов попал и полузащитник «Гента» Роман Безус. Действующее соглашение украинца заканчивается 30 июня.

Ранее сообщалось, что в «Генте» хотят купить российского конкурента для Безуса.

Сергей Стаднюк
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Теги

Роман Безус Гент чемпионат Бельгии

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