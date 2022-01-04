Тренер «Гента»: «У Безуса был хороший шанс, но было бы нелогично, если бы мы забили»
Безус включен в символическую сборную чемпионата Бельгии из игроков, у которых истекает контракт
Украинец пока не продлил соглашение с «Гентом»
21:49
Роман Безус / Фото - ФК Гент
Бельгийское издание Voetbalkrant составило необычную символическую сборную местного чемпионата. У включенных в нее игроков летом 2022 года истекают контракты со своими клубами.
В состав 11-футболистов попал и полузащитник «Гента» Роман Безус. Действующее соглашение украинца заканчивается 30 июня.
Ранее сообщалось, что в «Генте» хотят купить российского конкурента для Безуса.
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