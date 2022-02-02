Безус: «Зимой было предложение, но в клубе сказали, что во мне нуждаются»

Украинец не покинул «Гент»

Роман Безус / Фото - ФК Гент

Полузащитник «Гента» Роман Безус рассказал, почему пропустит полуфинал Кубка Бельгии против «Брюгге». Также хавбек сборной Украины прокомментировал свою ситуацию в клубе.

Да, с «Брюгге» я точно не сыграю. На одной из тренировок мне наступили на палец, и там образовалась трещина. Вроде ничего серьезного, но где-то неделю придется пропустить.

В этом году у тебя мало игровой практики. Почему?

Я думаю, что этот вопрос лучше задавать тренеру. Со своей стороны, делаю все, что нужно. Тренируюсь, работаю.

Бельгийские СМИ намекнули, что ты отказался подписывать с «Гентом» новый контракт. Когда истекает действующее соглашение?

Летом.

Так, может, дело в этом? «Гент» не побеждает уже пять туров, в команде много травмированных, некоторые игроки участвовали в Кубке Африки. Забивать некому, а ты сидишь на лавочке…

Не могу ничего сказать по этому поводу. Не верю в теорию заговора.

Не было желания перейти в другой клуб во время нынешнего трансферного окна?

Было. И предложение было. Но в клубе сказали, что во мне нуждаются.

Какой выход из ситуации?

Терпеть. Я уже не мальчик, чтобы на кого-то обижаться, а работать, спустя рукава, не умею. Нужно в любой ситуации профессионально выполнять свои обязанности.

У вас остаются шансы на попадание в Топ-4?

Верю, что нам удастся решить эту задачу. Несмотря на поражение от Антверпена, отставание не столь критичное — пять очков. Будем стараться. Так же, как и в Кубке Бельгии.

С такой игровой практикой тебе будет непросто попасть в сборную Украины на матчи плей-офф чемпионата мира. Согласен?

Конечно. Да у меня и британской визы нет.

Нам по силам пройти шотландцев, а потом Австрию или Уэльс?

Да, у нас хорошая сборная, и на Евро-2020 она это доказала. Соперники по зубам, но шансы, считаю, равные.

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