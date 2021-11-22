«Дженоа» нанес лишь один удар за весь матч с «Ромой»

У украинского специалиста впереди много работы

Андрей Шевченко / фото - Football Italia

В матче 13-го тура Серии А «Рома» уверенно переиграла «Дженоа» (2:0).

Это был первый матч экс-тренера сборной Украины Андрея Шевченко в качестве наставника «грифонов».

Правда подопечные не смогли порадовать алленаторе-дебютанта качественной игрой.

За весь матч команда из Генуи осилила нанести лишь один удар по воротам «волков». В то время как футболисты столичного клуба целых 19 раз наносили удары.

Напомним, Шевченко сравнил борьбу «Дженоа» за выживание с победой в ЛЧ.