Шевченко: «Оставить «Дженоа» в Серии А – как выиграть Лигу чемпионов»
«Дженоа» нанес лишь один удар за весь матч с «Ромой»
У украинского специалиста впереди много работы
22 ноября 07:58
Андрей Шевченко / фото - Football Italia
В матче 13-го тура Серии А «Рома» уверенно переиграла «Дженоа» (2:0).
Это был первый матч экс-тренера сборной Украины Андрея Шевченко в качестве наставника «грифонов».
Правда подопечные не смогли порадовать алленаторе-дебютанта качественной игрой.
За весь матч команда из Генуи осилила нанести лишь один удар по воротам «волков». В то время как футболисты столичного клуба целых 19 раз наносили удары.
Напомним, Шевченко сравнил борьбу «Дженоа» за выживание с победой в ЛЧ.
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