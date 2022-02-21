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Билеты на матч единственной украинской команды в еврокубках продаются от 10 до 40 гривен

В 1/8 финала Юношеской лиги UEFA «Динамо» примет лиссабонский «Спортинг»
Футбол Лига чемпионов UEFA
15:43
Билеты на матч единственной украинской команды в еврокубках продаются от 10 до 40 гривен
Фото - ФК Динамо Киев

В 1/8 финала Юношеской лиги UEFA «Динамо» примет лиссабонский «Спортинг». Встреча запланирована на 2 марта. Начало – в 17:00.

Стартовала продажа билетов на матч. 30 и 40 гривен – для центральных секторов. 10 – места за воротами.

Игра состоится на стадионе «Динамо» им. Валерия Лобановского. Подробную информацию о покупке билетов можно узнать на официальном сайте клуба.

Ранее старший тренер «Динамо» U-19 Игорь Костюк выразил надежду, что киевляне поддержат команды в матче со «Спортингом».

Сергей Стаднюк
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Теги

Спортинг (Лиссабон) Динамо Киев Юношеская лига UEFA

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