Битва лузеров – «Челси» и Эмери проиграли три последних матча за Суперкубок UEFA

Кто-то из них прервет свою проигрышную серию

фото - UEFA

Сегодня, 11 августа состоится матч за Суперкубок UEFA, где между собой сразятся «Челси» и «Вильярреал».

Так же, как и лондонцы, главный тренер «желтой субмарины» Унаи Эмери не смог победить в трех своих последних матчах за этот трофей.

«Аристократов» в 2012 году разбил мадридский «Атлетико», в 2013 одолела «Бавария», а в 2019 только в серии пенальти победу одержал «Ливерпуль».

У испанского наставника «Вильярреала» все фиаско произошли подряд. Специалист тогда возглавлял «Севилью», с которой трижды подряд одержал победу в Лиге Европы. Но взять заветный Суперкубок у него так и не получилось: в 2014 и 2016 его коллектив уступил «Реалу», а в 2015 – «Барселоне».

В отличии от Эмери, «Челси» уже однажды становился обладателем этого трофея в далеком 1998 году, когда «аристократы» обыграли «Штутгарт».

Матч за Суперкубок UEFA пройдет в Белфасте, на стадионе «Уинздор Парк» в 22:00.

На нашем сайте вы сможете найти онлайн трансляцию противостояния.

Напомним, тренер «синих» Томас Тухель предложил переименовать Лигу Европы в «трофей Эмери».