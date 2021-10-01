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Битва между «Динамо» и «Шахтером» не будет богатой на голы и другие прогнозы на матчи 10-го тура УПЛ

Главное дерби первого круга состоится в воскресенье
Футбол Украинская Премьер-лига
1 октября 09:00
Битва между «Динамо» и «Шахтером» не будет богатой на голы и другие прогнозы на матчи 10-го тура УПЛ Превью
Фото: пресс-служба Динамо

На очереди 10-й тур УПЛ, после которого чемпионат Украины уйдет на паузу – снова матчи национальных сборных. Все мы понимаем, что главным блюдом выходных станет битва между «Динамо» и «Шахтером». Этот поединок, как и обычно, затмевает все остальные в туре.

«Мариуполь» – «Рух» (1 октября, 19:30)

«Мариуполь» никак не может выкарабкаться с последнего места турнирной таблицы УПЛ, команда Маркевича находится там с самых первых туров. У «Руха» дела обстоят немного лучше, с приходом Кучука львовская команда выглядит более конкурентоспособной. Тем не менее, выглядит так, что обе команды будут бороться за выживание по итогам сезона. И «Мариуполю», и «Руху» позарез нужны очки, мы не увидим яркого футбола и красочных комбинаций. Результат – на первом месте. Команды будут неуступчивыми.

Прогноз: ничья 1:1.

«Колос» – «Черноморец» (2 октября, 14:00)

Еще один матч команд, которые находятся в нижней части турнирной таблицы. Правда, о «Черноморце» не скажешь того, что об условном «Мариуполе», «Рухе» или «Колосе». Команда неплохо смотрится в атаке, вот только ей часто не везет с реализацией. И в защите беда. «Колос» – лишь бледная тень себя в прошлом сезоне. Команда абсолютно инертна в атаке, слаба в обороне, и куда-то подевала свой характер. Возможно, «Черноморцу» в этом туре все же повезет.

Прогноз: минимальная победа «Черноморца».

«Львов» – «Днепр-1» (2 октября, 17:00)

«Днепр-1» неплохо начал сезон, а затем немного забуксовал. А в прошлом туре и вовсе разгромно уступил «Заре» дома (хоть счет и был не совсем по игре). Команде Йовичевича, которая имеет амбиции, нужно реабилитироваться перед своими фанатами. С другой стороны, «Львов» в предыдущем туре наконец-то одержал первую победу в сезоне, что явно придало команде уверенности. Днепровскому коллективу будет непросто, но свою победу он возьмет.

Прогноз: минимальная победа «Днепра-1».

«Ворскла» – «Ингулец» (2 октября, 19:30)

Полтавчане – явный фаворит встречи. Команда Максимова сейчас в накате – идет на третьем месте в таблице, выиграла два последних матча. А соперников на подобии «Ингульца» «Ворскла» начала побеждать на классе. Команда из Петрово, в свою очередь, не радует своих фанатам в этом сезоне. Не вылететь в этом сезоне будет успехом для «Ингульца».

Прогноз: победа «Ворсклы» с разницей в два мяча.

«Верес» – «Александрия» (3 октября, 14:00)

Матч обещает быть очень интересным. «Александрия» сейчас в четверке лучших команд УПЛ, имея в активе 17 очков. Но и «Верес» непрост. Ровенская команда еще ни разу не проиграла в родных стенах в этом сезоне (4 матча, 2 победы и 2 ничьи). И это с учетом того, что «Верес» выступает не в Ровно, а в соседнем Луцке. «Александрия» достаточно непредсказуема, но в последних матчах команда Гуры исправно набирает очки. Удается ей это, в первую очередь, благодаря грамотной игре в обороне. Но «Верес» не уступит и продолжит свою серию без поражений в домашних матчах УПЛ.

Прогноз: нулевая ничья.

«Заря» – «Десна» (3 октября, 17:00)

Еще один многообещающий матч уик-энда. Матч имени Владлена Юрченко, который летом бесплатно покинул «Зарю», а на днях подписал контракт с «Десной». В прошлом сезоне «Заря» и «Десна» позиционировались как главные претенденты на 3-е место, в этом же – команды немного забуксовали, хоть и не уменьшили амбиции. Преимуществом для «Десны» может стать то, что «Заря» в четверг провела матч с «Ромой» в Лиге Конференций. У команды Рябоконя попросту будет больше времени на подготовку ко встрече. Но все покажет игра.

Прогноз: ничья 2:2.

«Металлист-1925» – «Минай» (3 октября, 17:00)

Харьковская команда вроде бы и не впечатляет в этом сезоне, но ей регулярно удается набирать очки там, где этого не ждут. «Минай – один из безнадежных аутсайдеров УПЛ, который еще и остался без главного тренера. Вряд ли встряска пойдет на пользу и так разобранной команде. Убирать Кобина стоило во время паузы на матчи сборных, если уж такая цель была у боссов клуба. Харьковчане выглядят фаворитами встречи.

Прогноз: Победа «Металлиста-1925» со счетом 1:0.

«Динамо» – «Шахтер» (3 октября, 19:30)

Вот мы и подошли к главному блюду тура. Тому, чего мы так ждали. Если еще несколько недель назад фаворитом встречи можно было считать «Динамо», ведь именно киевляне увереннее начали сезон, то сейчас в лучшем тонусе и психологическом состоянии именно «Шахтер». И не только из-за неплохой игры с «Интером» (0:0) в ЛЧ на неделе, но и потому, что именно разгром «Динамо» (3:0) в Суперкубке Украины 10 дней назад дал «горнякам» позитивный импульс. Тем не менее, эта игра точно будет другой. Возможно, к матчу за Суперкубок киевляне отнеслись с недостаточной ответственностью. Игра явно не будет такой же открытой и динамичной. Скорее напряженной, нервной, и напоминающей шахматную партию. Много голов мы не увидим, а судьбу встречи может решить одна ошибка. Тем не менее, из этой зарубы вряд ли кто-то выйдет победителем.

Прогноз: ничья с минимальным количеством забитых мячей.

Онлайн трансляция матча «Динамо» – «Шахтер».

Турнирная таблица УПЛ

Петр Приходько
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