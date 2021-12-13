«Футбол, который мы любим». Моуриньо лично поблагодарил «Зарю» за помощь в Лиге конференций
Битва между обидчиками «Зари» и «Ференцвароша». Состоялась жеребьевка стыков Лиги конференций
Своих оппонентов узнали «Лестер», «Тоттенхэм» и другие
15:28
Фото - UEFA
Жеребьевка стыкового раунда Лиги конференций состоялась 13 декабря в 15:00 по Киеву. Определились восемь пар предварительной стадии плей-офф.
«Марсель» – «Карабах»
ПСВ – «Маккаби Тель-Авив»
«Фенербахче» – «Славия»
«Мидтьюлланд» – ПАОК
«Лестер» – «Раннерс»
«Селтик» – «Буде-Глимт»
«Спарта» Прага – «Партизан»
«Рапид» Вена – «Тоттенхэм»
Стыковые матчи состоятся 17 и 24 февраля. Победители составят компанию восьми командам, занявшим первое место в своих группах.
Ранее стало известно, какие ошибки допустил UEFA при жеребьевке 1/8 финала Лиги чемпионов. Процедура будет проведена повторно.
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