Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Xsport
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Футбол
Вчера 16
Сейчас 0
Сегодня 2
Завтра 4
Футбол (16 событий из 25) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
16:00 Брайтон - Тоттенхэм -:- Перенесен
16:00 Бернли - Вест Хэм 0:0 Окончен
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:00 Лилль - Лион 0:0 Окончен
16:00 Ренн - Ницца 1:2 Окончен
18:00 Страсбур - Марсель 0:2 Окончен
21:45 ПСЖ - Монако 2:0 Окончен
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
18:30 Айнтрахт - Байер 5:2 Окончен
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
16:00 Верона - Аталанта 1:2 Окончен
19:00 Наполи - Эмполи 0:1 Окончен
19:00 Сассуоло - Лацио 2:1 Окончен
21:45 Интер - Кальяри 4:0 Окончен
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
17:15 Осасуна - Барселона 2:2 Окончен
22:00 Реал - Атлетико 2:0 Окончен
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:00 Черноморец - Металлист-1925 2:1 Окончен
17:00 Динамо - Заря 1:1 Окончен
19:30 Колос - Минай 2:1 Окончен
нет важных матчей
Футбол (2 события из 2) показать все
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
21:45 Рома - Специя -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Кадис - Гранада -:- Запланирован
Футбол (4 события из 7) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
21:30 Брентфорд - Манчестер Юнайтед -:- Запланирован
22:00 Манчестер Сити - Лидс -:- Запланирован
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:30 Штутгарт - Бавария -:- Запланирован
21:30 Вольфсбург - Кельн -:- Запланирован

Битва между обидчиками «Зари» и «Ференцвароша». Состоялась жеребьевка стыков Лиги конференций

Своих оппонентов узнали «Лестер», «Тоттенхэм» и другие
Футбол Лига конференций UEFA
15:28
Битва между обидчиками «Зари» и «Ференцвароша». Состоялась жеребьевка стыков Лиги конференций
Фото - UEFA

Жеребьевка стыкового раунда Лиги конференций состоялась 13 декабря в 15:00 по Киеву. Определились восемь пар предварительной стадии плей-офф.

«Марсель» – «Карабах»
ПСВ – «Маккаби Тель-Авив»
«Фенербахче» – «Славия»
«Мидтьюлланд» – ПАОК
«Лестер» – «Раннерс»
«Селтик» – «Буде-Глимт»
«Спарта» Прага – «Партизан»
«Рапид» Вена – «Тоттенхэм»

Стыковые матчи состоятся 17 и 24 февраля. Победители составят компанию восьми командам, занявшим первое место в своих группах.

Ранее стало известно, какие ошибки допустил UEFA при жеребьевке 1/8 финала Лиги чемпионов. Процедура будет проведена повторно.

Сергей Стаднюк
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

UEFA Буде-Глимт Лестер Сити Тоттенхэм Селтик

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

На этот раз без конфузов. Повторная жеребьевка ЛЧ лишила нас противостояния Месси и Роналду
На этот раз без конфузов. Повторная жеребьевка ЛЧ лишила нас противостояния Месси и Роналду
Футбол Лига чемпионов UEFA
16:17
Какие ошибки допустил UEFA при жеребьевке 1/8 финала Лиги чемпионов
Какие ошибки допустил UEFA при жеребьевке 1/8 финала Лиги чемпионов
Футбол Лига чемпионов UEFA
15:11
UEFA проведет повторную жеребьевку Лиги чемпионов из-за ошибки
UEFA проведет повторную жеребьевку Лиги чемпионов из-за ошибки
Футбол Лига чемпионов UEFA
15:04
Хоть какой-то позитив после еврокубков. Гол Назарины признан лучшим на неделе в Лиге конференций
Хоть какой-то позитив после еврокубков. Гол Назарины признан лучшим на неделе в Лиге конференций
Футбол Лига конференций UEFA
10 декабря 14:45
Шикарный гол Назарины «Буде-Глимту» претендует на звание лучшего мяча недели в Лиге конференций
Шикарный гол Назарины «Буде-Глимту» претендует на звание лучшего мяча недели в Лиге конференций
Футбол Лига Европы UEFA
10 декабря 12:48
Президент UEFA: «Украинские клубы играют важную роль на европейском уровне»
Президент UEFA: «Украинские клубы играют важную роль на европейском уровне»
Футбол Сборная Украины
10 декабря 12:31

Новости: Футбол

Скрипник: «Если бы перед матчем с «Динамо» сказали, что будет 1:1, согласился бы на такой результат»
Скрипник: «Если бы перед матчем с «Динамо» сказали, что будет 1:1, согласился бы на такой результат»
Украинская Премьер-лига
16:41
На этот раз без конфузов. Повторная жеребьевка ЛЧ лишила нас противостояния Месси и Роналду
На этот раз без конфузов. Повторная жеребьевка ЛЧ лишила нас противостояния Месси и Роналду
Лига чемпионов UEFA
16:17
Бущан оказался выше Де Хеа в списке 50 лучших вратарей 2021 года
Бущан оказался выше Де Хеа в списке 50 лучших вратарей 2021 года
В мире
16:08
Битва между обидчиками «Зари» и «Ференцвароша». Состоялась жеребьевка стыков Лиги конференций
Битва между обидчиками «Зари» и «Ференцвароша». Состоялась жеребьевка стыков Лиги конференций
Лига конференций UEFA
15:28
Какие ошибки допустил UEFA при жеребьевке 1/8 финала Лиги чемпионов
Какие ошибки допустил UEFA при жеребьевке 1/8 финала Лиги чемпионов
Лига чемпионов UEFA
15:11
UEFA проведет повторную жеребьевку Лиги чемпионов из-за ошибки
UEFA проведет повторную жеребьевку Лиги чемпионов из-за ошибки
Лига чемпионов UEFA
15:04
УПЛ определила лучшего игрока 18 тура
УПЛ определила лучшего игрока 18 тура
Украинская Премьер-лига
14:41
Мороз – лучший тренер 18 тура УПЛ
Мороз – лучший тренер 18 тура УПЛ
Украинская Премьер-лига
14:32
Жеребьевка стыковых матчей Лиги Европы. «Барселона» сыграет с «Наполи», «Лейпциг» – «Реал Сосьедад»
Жеребьевка стыковых матчей Лиги Европы. «Барселона» сыграет с «Наполи», «Лейпциг» – «Реал Сосьедад»
Лига Европы UEFA
14:21
Все новости

Популярные новости

Ломаченко: «Мне не нравится то, что происходит в Украине»
Ломаченко: «Мне не нравится то, что происходит в Украине»
Бокс Профессиональный бокс
10 декабря 11:21
102
Букмекеры не верят, что украинский супертяж продержится хотя бы 4 раунда против следующего соперника
Букмекеры не верят, что украинский супертяж продержится хотя бы 4 раунда против следующего соперника
Бокс Профессиональный бокс
8 декабря 19:21
2
Стивенсон: «Если Ломаченко подерется с Камбососом на следующей неделе, то 9 из 10 человек поставят на его победу»
Стивенсон: «Если Ломаченко подерется с Камбососом на следующей неделе, то 9 из 10 человек поставят на его победу»
Бокс Профессиональный бокс
12 декабря 21:30
10
Реваншу быть? Ломаченко поставил ультиматум, при котором может согласиться снова подраться с Лопесом
Реваншу быть? Ломаченко поставил ультиматум, при котором может согласиться снова подраться с Лопесом
Бокс Профессиональный бокс
9 декабря 22:29
5
Ломаченко не взял с собой в ринг флаг Украины – отпраздновал победу без него. Почему так произошло?
Послесловие
Ломаченко не взял с собой в ринг флаг Украины – отпраздновал победу без него. Почему так произошло?
Бокс Профессиональный бокс
12 декабря 12:39
64
Не Камбосос. Боб Арум назвал имя следующего соперника Ломаченко
Не Камбосос. Боб Арум назвал имя следующего соперника Ломаченко
Бокс Профессиональный бокс
7 декабря 10:37
4
Все новости