Евро-2020. Италия - Уэльс. Пессина открыл счет. Онлайн трансляция
Битва потенциальных соперников Украины. Италия – Уэльс: стартовые составы
Матч начнется в 19:00
Фото: Twitter сборной Италии
Вашему вниманию стартовые составы на матч 3-го тура Евро-2020 между Италией и Уэльсом.
Италия: Доннарумма, Толои, Бастони, Бонуччи, Верратти, Эмерсон, Жоржиньо, Пессина, Кьеза, Бернардески, Белотти.
Уэльс: Уорд, Гантер, Н. Уильямс, Родон, Аллен, Рэмзи, Бэйл, К. Робертс, Ампаду, Моррелл, Джеймс.
Видео трансляция матча Италия – Уэльс.Онлайн трансляция матча Италия – Уэльс.
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