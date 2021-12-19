Битва шейхов. Зинченко ассистом помог «Манчестер Сити» разгромить «Ньюкасл»

Украинец отметился результативной передачей на Мареза

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В 18-м туре английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» на выезде разгромил «Ньюкасл».

Защитник «горожан» Александр Зинченко на 63-й минуте отдал результативную передачу на Мареза, который довел разрыв до крупного. Украинец провел на поле весь матч.

Всего же подопечные Пепа Гвардиолы забили четыре мяча. Также отличались Рубен Диаш, Жоау Канселу и Стерлинг.

«Сити» оторвался от «Ливерпуля» на четыре очка в турнирной таблице. Но у конкурента есть игра в запасе. «Ньюкасл» пока не может покинуть зону вылета.

АПЛ, 18 тур

«Ньюкасл» – «Манчестер Сити» 0:4

Голы: Рубен Диаш, 5, Жоау Канселу, 27, Марез, 63, Стерлинг, 86

«Ньюкасл»: Дубравка, Кларк, Ласселс, Альмирон (Хендрик, 80), Ритчи, Фрэйзер, Хэйден (Лонгстафф, 61), Уиллок (Сен-Максимен, 46), Мерфи, Уилсон, Жоэлинтон.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Жоау Канселу, Лапорт, Рубен Диаш (Стоунз, 70), Зинченко, де Брюйне, Бернарду Силва, Родри (Фернандиньо, 68), Стерлинг, Марез (Палмер, 77), Габриэл Жезус.

Хэйден – Родри, Бернарду Силва