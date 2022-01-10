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Битва за финал. «Тоттенхэм» – «Челси». Онлайн трансляция

В первом матче «аристократы» победили «шпор»
Футбол Премьер-Лига (Англия)
10:26
Битва за финал. «Тоттенхэм» – «Челси». Онлайн трансляция
Фото: Sky Sports

В среду, 12-го января, «Тоттенхэм» примет «Челси» сойдутся в ответном полуфинальном матче Кубка английской лиги.

В первом матче неделю назад «Челси» победил «Тоттенхэм» (2:0).

Текстовая онлайн трансляция матча «Тоттенхэм» – «Челси» будет доступна в этой новости. Начало – в 21:45.

Петр Приходько
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