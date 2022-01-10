«Челси» благодаря голам Вернера и Лукаку одержал разгромную победу над «Честерфилдом»
Битва за финал. «Тоттенхэм» – «Челси». Онлайн трансляция
В первом матче «аристократы» победили «шпор»
10:26
Фото: Sky Sports
В среду, 12-го января, «Тоттенхэм» примет «Челси» сойдутся в ответном полуфинальном матче Кубка английской лиги.
В первом матче неделю назад «Челси» победил «Тоттенхэм» (2:0).
Текстовая онлайн трансляция матча «Тоттенхэм» – «Челси» будет доступна в этой новости. Начало – в 21:45.
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