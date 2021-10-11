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Блан: «Нельзя было отпускать Неймара или Месси. Это чудовищные ошибки»
Тренер – о проблемах «Барселоны»
11 октября 16:13
Фото: Marca
Бывший тренер сборной Франции Лоран Блан считает, что «Барселона» допустила ошибку, отпустив лидеров. Слова тренера приводит Marca.
«Для французского футбола просто невообразимо получить Лионеля Месси, Неймара и Килиана Мбаппе в одной лиге.
Да, «ПСЖ» действительно на другой планете, но для Лиги 1 здорово, что этих игроков можно увидеть каждую неделю. Но если смотреть на ситуацию с точки зрения «Барселоны», то они допустили чудовищные ошибки.
Это относится не только к уходу Месси. Речь идет о последних четырех-пяти годах. Уходили невероятные игроки, а это недопустимо для «Барсы».
Нельзя отпускать Неймара или Месси, потому что заменить их очень непросто».
Оба игрока перешли в ПСЖ.
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