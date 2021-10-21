Блинд: «Игра предстоит непростая, нам нужно действовать четко и агрессивно»
Блинд – игрок недели в Лиге чемпионов
Защитник «Аякса» помог своей команде разгромить дортмундскую «Боруссию»
18:58
Дэйли Блинд / Фото - netherlandsnewsliveЗащитник «Аякса» Дэйли Блинд стал лучшим игроком 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов. Об этом сообщает официальный сайт UEFA.
19 октября Блинд оформил гол и ассист в домашнем матче с дортмундской «Боруссией», чем помог своей команде победить со счетом 4:0.
В борьбе за звание лучшего игрока недели голландец оставил позади голкипера «Ливерпуля» Алиссона Бекера, хавбека «Зальцбурга» Ноа Акафора и защитника «Спортинга» Себастьяна Коатеса.
Символическая сборная недели в Лиге чемпионов.
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