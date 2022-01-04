Близкий к Анчелотти агент: «Реал» предложил ПСЖ 50 миллионов евро за Мбаппе, чтобы подписать его в январе»

Мадридцы хотят заполучить француза как можно раньше

Килиан Мбаппе / фото - Marca Итальянский агент Джованни Бранчини, который входит в ближайшее окружение тренера «Реала» Карло Анчелотти, рассказал о продвижении переговоров по трансферу форварда ПСЖ Килиана Мбаппе: «Реал Мадрид» намерен оформить трансфер Мбаппе уже в январе. «Сливочные» несколько дней назад предложили ПСЖ 50 млн евро за француза. Теперь все зависит от парижан. Не могу сказать, чем закончится эта ситуация. Мне кажется, что этот маневр Переса заслуживает внимания. Президент «Мадрида» таким образом хочет стабилизировать систему. В конце концов, абсурдно, что футболист такого уровня может покинуть клуб бесплатно». «Сливочные» предлагали летом 200 миллионов евро, но парижане отказались отдавать лидера атаки. Ранее сообщалось, что мадридцы и сам Мбаппе уже достигли полной договоренности, и форвард точно пополнит стан «бланкос» летом.

Павел Харченко