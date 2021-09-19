Близниченко: «Днепр-1» во многом правопреемник того самого «Днепра»

Хавбек размышляет о продолжении карьеры

Андрей Близниченко / фото - dynamo.kiev

Украинский хавбек Андрей Близниченко рассказал о вариантах возможного продолжения карьеры после ухода из молдавского «Шерифа».

В «Днепр-1» не хотелось бы вернуться?

«Если клуб проявит заинтересованность – почему нет? «Днепр-1» хотя и не официальный, но все же во многом правопреемник того «Днепра», в котором я вырос и состоялся как футболист. Плюс Днепр – это мой родной город, в котором живет семья, в котором у меня много друзей. Поэтому для меня это не просто клуб из Украины».

Ты долгое время не играл. После травмы уже набрал форму?

«Думаю, что на сегодняшний день готов на 50-60 процентов. Чувствую себя хорошо, все медицинские обследования это подтверждают. Присутствуют небольшие остаточные ощущения после перенесенной травмы, но доктора говорят что несколько недель планомерного тренировочного процесса с командой – и я буду готов играть».

Ранее хавбек прекратил свое сотрудничество с «Шерифом» и на данный момент находится без клуба. Игрок в последний раз выходил на поле еще в 2020 году.

Напомним, Близниченко рассказал о скандальных похождениях «динамовца» Жерсона Родригеша в Тирасполе.