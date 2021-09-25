Близниченко: «Очень хочу играть. Не сказал еще своего последнего слова»

Полузащитник покинул «Шериф»

Фото: ФК Шериф

Полузащитник Андрей Близниченко прокомментировал свой уход из «Шерифа».

У вас были недопонимания с Юрием Вернидубом?

«С главным тренером у меня были обычные, рабочие отношения. Как таковых, недопониманий не было. Я усердно работал на тренировках, несмотря на остаточные болевые ощущения после травмы, в какой-то степени даже форсировал восстановление, так как было ощущение, что на меня все-таки рассчитывают. Для меня лишь не понятно, почему я так поздно узнал, что меня не внесли в заявку. Когда по сути все окна уже закрылись и все команды укомплектовались».

Отсутствие стабильной игровой практики можно объяснить травмами или это исключительно виденье тренера?

«В периоды, когда я был здоров, я почти всегда играл, делал хорошую статистику, много раз признавался лучшим игроком матча и попадал в сборную тура. Поэтому отсутствие игровой практики было вызвано лишь травмами».

Что дальше: у вас есть варианты для продолжения карьеры?

«Пока я дома, в Днепре. Работаю индивидуально с личным тренером, а мой агент занимается поиском нового клуба. Я надеюсь, что скоро вернусь на футбольное поле. Очень хочу играть».

Украина – приоритетный для вас вариант?

«Будем рассматривать все предложения. Для меня сейчас главное – это снова начать играть, а в каком чемпионате – это уже второстепенно. Да, я пережил очень непростой этап в карьере, но мне только 27, сейчас я здоров и запредельно мотивирован. Уверяю, что своего последнего слова в футболе я еще не сказал».

В Украине полузащитник играл за «Днепр», а также выступал за «Карабюкспор» из Турции.