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Блогер Поворознюк сыграл за «Верес» впервые после выхода команды в УПЛ

Ровенчане минимально уступили «Левски»
Футбол Украинская Премьер-лига
15:42
Блогер Поворознюк сыграл за «Верес» впервые после выхода команды в УПЛ
Фото - НК Верес

В контрольном матче на турецком сборе «Верес» уступил «Левски».

В первом тайме команды обменялись голами в начале и конце 45-минутки. Забили Петков и Сергийчук. После перерыва победу для болгар вырвал Димитров.

Отметим, что 20 минут на поле получил Дмитрий Поворознюк. Блогер не играл за ровенчан со времен их выхода в УПЛ.

Ранее «Верес» начал Winter Cup-2022 с поражения «Полесью» с Александом Усиком в составе (1:2).

Контрольный матч

«Верес» – «Левски» 1:2

Голы: Сергийчук, 42 – Петков, 2, Димитров, 62

«Верес»: Ющишин (Когут, 46), Савошко (Солдат, 70), Аусси (Гук, 46), Махнев (Мельник, 70), Данилюк (Маргарян, 70), Петько (Кучеров, 70), Полюлях (Крейда, 70), Кобак (на просмотре, Г. Пасич, 48), Гечев (Дахновский, 70), Гайдучик (Брук, на просмотре, 46), Сергийчук (Поворознюк, 70).

Удаление: Кобак (замена на другого игрока)

Сергей Стаднюк
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