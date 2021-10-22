Милевский рассказал, как нужно было решить давний конфликт с Блохиным
Блохин объяснил, почему не принял предложение из Германии и Англии после ЧМ-2006
Специалист привел сборную Украины к историческому результату
Олег Блохин / Фото - Динамо Киев от Шурика
Бывший тренер сборной Украины Олег Блохин рассказал о возможных вариантах продолжения карьеры после прохода в четвертьфинал ЧМ-2006.
Звали из Англии, звали из Германии. Хватало достойных предложений. Но есть такое понятие – душевный комфорт. И в тот момент мне была ближе работа со сборной Украины.
Я люблю свой родной город. Предан ему и своей стране. Здесь мне наиболее комфортно. А в других странах, как в песне Высоцкого о Париже, мы никому особо не нужны. Я успел поиграть и поработать в Австрии, на Кипре, в Греции, можете мне поверить на слово.
Ранее экс-форвард «Динамо» Артем Милевский рассказал, как нужно было решить давний конфликт с Блохиным.
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