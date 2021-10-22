Блохин объяснил, почему не принял предложение из Германии и Англии после ЧМ-2006

Олег Блохин / Фото - Динамо Киев от Шурика

Бывший тренер сборной Украины Олег Блохин рассказал о возможных вариантах продолжения карьеры после прохода в четвертьфинал ЧМ-2006.

Я люблю свой родной город. Предан ему и своей стране. Здесь мне наиболее комфортно. А в других странах, как в песне Высоцкого о Париже, мы никому особо не нужны. Я успел поиграть и поработать в Австрии, на Кипре, в Греции, можете мне поверить на слово.