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Блохин опроверг информацию о том, что он принимал участие в формировании списка сборной

Руководство УАФ утверждало состав с Ребровым и Петраковым
Футбол Сборная Украины
19:17
Блохин опроверг информацию о том, что он принимал участие в формировании списка сборной
Олег Блохин / Фото - Динамомания

Со-глава Комитата национальных команд УАФ Олег Блохин сообщил, что не принимал участия в формировании расширенного списка сборной Украины на сентябрьские матчи.

Сразу замечу: я не формировал список футболистов сборной, вызванных на сентябрьские матчи. Может, Алексей Михайличенко участвовал - не знаю, не говорил с ним об этом.

Думаю, что на эту тему у руководства УАФ был разговор с Сергеем Ребровым и Александром Петраковым, который на тот момент уже значился второй кандидатурой на пост наставника сборной. Если Петраков, как исполняющий обязанности главного тренера, будет советоваться – нет вопросов.

В наши обязанности просмотр матчей тура УПЛ не входит. Мы лишь контролируем вопросы, связанные с национальной командой, присутствуя на ее играх. Петраков недавно посещал матч «Ингулец» – «Динамо» (Киев), который стал для него первым в новой роли. Если бы до его назначения нас обязали какие-то игры смотреть, то разумеется, мы бы на них присутствовали.

Ранее Блохин оценил возможность своего возвращения в сборную Украины.

Источник: Meta-ratings.com.ua Сергей Стаднюк
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Теги

Олег Блохин УАФ Алексей Михайличенко Сергей Ребров Александр Петраков

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