Блохин опроверг информацию о том, что он принимал участие в формировании списка сборной
Со-глава Комитата национальных команд УАФ Олег Блохин сообщил, что не принимал участия в формировании расширенного списка сборной Украины на сентябрьские матчи.
Сразу замечу: я не формировал список футболистов сборной, вызванных на сентябрьские матчи. Может, Алексей Михайличенко участвовал - не знаю, не говорил с ним об этом.
Думаю, что на эту тему у руководства УАФ был разговор с Сергеем Ребровым и Александром Петраковым, который на тот момент уже значился второй кандидатурой на пост наставника сборной. Если Петраков, как исполняющий обязанности главного тренера, будет советоваться – нет вопросов.
В наши обязанности просмотр матчей тура УПЛ не входит. Мы лишь контролируем вопросы, связанные с национальной командой, присутствуя на ее играх. Петраков недавно посещал матч «Ингулец» – «Динамо» (Киев), который стал для него первым в новой роли. Если бы до его назначения нас обязали какие-то игры смотреть, то разумеется, мы бы на них присутствовали.
Ранее Блохин оценил возможность своего возвращения в сборную Украины.