Блохин опроверг информацию о том, что он принимал участие в формировании списка сборной

Олег Блохин / Фото - Динамомания

Со-глава Комитата национальных команд УАФ Олег Блохин сообщил, что не принимал участия в формировании расширенного списка сборной Украины на сентябрьские матчи.

Думаю, что на эту тему у руководства УАФ был разговор с Сергеем Ребровым и Александром Петраковым, который на тот момент уже значился второй кандидатурой на пост наставника сборной. Если Петраков, как исполняющий обязанности главного тренера, будет советоваться – нет вопросов.

В наши обязанности просмотр матчей тура УПЛ не входит. Мы лишь контролируем вопросы, связанные с национальной командой, присутствуя на ее играх. Петраков недавно посещал матч «Ингулец» – «Динамо» (Киев), который стал для него первым в новой роли. Если бы до его назначения нас обязали какие-то игры смотреть, то разумеется, мы бы на них присутствовали.